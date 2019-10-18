Хакеры распространили сетью интимные фото Деми Ловато

Фото: Super.ru

Хакеры взломали Snapchat американской певицы Деми Ловато и опубликовали ее интимные фото в сети.

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Через некоторое время исполнительница вернула доступ к своему аккаунту и удалила фотографии. К тому времени снимки уже разлетелись по разным паблик в соцсетях

Певица Деми Ловато была номинирована на премию Grammy за лучший альбом года Confident. Хотя награду не получила, но была одной из ярких звезд на красной дорожке Grammy Awards в Лос-Анджелесе.