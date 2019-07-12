Хайди Клум тайно вышла замуж за молодого любовника

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Немецкая супермодель 46-летняя Хайди Клум тайно вышла замуж за 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца.

По данным зарубежных СМИ, пара поженилась 22 февраля 2019, но скрывала это.

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Дату выбрали не случайно, именно в этот день влюбленные познакомились в 2018 году.

Это 3 брак Хайди и 2 для ее новоиспеченного мужа.

Модель Хайди Клум беременна от младшего на 16 лет гитариста Тома Каулитца. От двух предыдущих отношений у нее четверо детей.