Хайди Клум тайно вышла замуж за молодого любовника

Немецкая супермодель 46-летняя Хайди Клум тайно вышла замуж за 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца.
По данным зарубежных СМИ, пара поженилась 22 февраля 2019, но скрывала это.
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Дату выбрали не случайно, именно в этот день влюбленные познакомились в 2018 году.
Это 3 брак Хайди и 2 для ее новоиспеченного мужа.
Модель Хайди Клум беременна от младшего на 16 лет гитариста Тома Каулитца. От двух предыдущих отношений у нее четверо детей.
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