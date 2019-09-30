Группу KAZKA обвинили в плагиате корейского трека

Группу KAZKA обвиняют в плагиате. Фото: sud.ua

Украинскую группу KAZKA обвинили в плагиате.

В композиции "Песня смелых девушек" и в треке PIRI корейской группы Dreamcatcher нашли аналогичный сэмпл (отрезок аудио-информации, вырезанный или записанный с какого-либо имеющегося источника).

Продюсер украинской группы Юрий Никитин отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.

По словам представителя лейбла Mamamusic Андрея Уренева, группа использовала сэмпл из royalty-free библиотеки.

"Только вовсе незнающий в музыке человек может назвать использование сэмплов плагиатом. Sounds of KSHMR - одна из royalty-free библиотек. Однажды ее покупаешь и как хочешь используешь сэмплы из них. Любой человек, артист или музыкант в мире может купить их и использовать ", - прокомментировал скандал Уренев.

Представитель Mamamusic говорит, что в подписи к песне KAZKA на YouTube есть ремарка: "Мелодию с SOUNDS OF KSHMR выполняет Дмитрий Мазуряк".

Сэмпл, который можно услышать в обоих треках, принадлежит диджею KSHMR и группа с самого начала не скрывала, что использует его в своем треке.

"KSHMR - диджей с индийскими корнями, сам придумывает эти мелодии, а музыканты из разных концов света их играют на аутентичных инструментах. В песне KAZKA этот сэмпл переиграл Дима, чтобы этой world-music-мелодии добавить наше звучание", - объяснил менеджер группы.

Народный артист Украины Александр Пономарев обвинил американского певца Артура Черезо в краже. О плагиате украинский исполнитель сообщил в соцсетях.