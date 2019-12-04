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среда, 04 декабря 2019 14:23

Группа The Roast Ramble выпустила песню о спасителе мира

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  Группа The Roast Ramble была создана 5 лет назад. Фото: пресс-служба
Группа The Roast Ramble была создана 5 лет назад. Фото: пресс-служба

Украинская группа The Roast Ramble презентует свой новый сингл "Маріо".

Музыкальный коллектив выступает в известных рок-клубах Киева, участвует в соревнования на различных фестивалях и рок-батлах. The Roast Ramble стал проектом-финалистом LIFEMUS session от ArtSkin и финалистом проекта Music Ring от Muscreators и 5 сезона Rock Battle. Уникальность группы - передавать с помощью музыки драйв и всю мощь звуков и рифов.

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Стилистика новой композиции The Roast Ramble сочетает в себе рок-н-ролльную начинку и джазовую обертку. Трио предлагает окунуться в волшебный мир и на примере главного героя показывает, что нет ничего невозможного.

Новый трек "Палала" разместили на YouTube-канале группы KAZKA. Композиция вошла в альбом "Nirvana". Предзаказ пластинки уже доступный.

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04
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