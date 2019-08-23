Группа MOZGI выпустила песню ко Дню Независимости Украины

Группа MOZGI выпустила песню ко Дню Независимости. Фото: @realpotap

Украинская группа MOZGI представила первую украиноязычную песню ко Дню Независимости.

Клип на трек "999" появился на официальном YouTube-канале группы.

Сюжет видео в том, чтобы показать, как велика и разнообразна Украина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывшая Потапа показала фигуру в крошечном бикини

"Посвящаем Родине и всем украинцам, достойным жить в лучшей стране. Надо только немного подождать и всё будет", - говорится в подписи под роликом.

Клип сделали черно-белым. Поменяли множество локаций - снимали в Запорожской школе-интернате "Казацкий лицей", Первомайском карьере "Гранит", Слободском рынке в Одессе, Авдеевском коксохимическом заводе и на СТО.

Лицом страны в видео стал украинский народ: дети и пенсионеры, мясники и горняки, продавцы и автослесари.

"У каждого из нас в сердце живет своя Украина, но мы решили показать ее настоящей, без украшений", - прокомментировали участники группы MOZGI.

Певица Настя Каменских рассказала поклонникам об отношениях с мужем Алексеем Потапенко (Потап) после свадьбы, которая состоялась 23 мая.