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пятница, 23 августа 2019 11:32

Группа MOZGI выпустила песню ко Дню Независимости Украины

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Группа MOZGI выпустила песню ко Дню Независимости Украины
Группа MOZGI выпустила песню ко Дню Независимости. Фото: @realpotap

Украинская группа MOZGI представила первую украиноязычную песню ко Дню Независимости.

Клип на трек "999" появился на официальном YouTube-канале группы.

Сюжет видео в том, чтобы показать, как велика и разнообразна Украина.

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"Посвящаем Родине и всем украинцам, достойным жить в лучшей стране. Надо только немного подождать и всё будет", - говорится в подписи под роликом.

Клип сделали черно-белым. Поменяли множество локаций - снимали в Запорожской школе-интернате "Казацкий лицей", Первомайском карьере "Гранит", Слободском рынке в Одессе, Авдеевском коксохимическом заводе и на СТО.

Лицом страны в видео стал украинский народ: дети и пенсионеры, мясники и горняки, продавцы и автослесари.

"У каждого из нас в сердце живет своя Украина, но мы решили показать ее настоящей, без украшений", - прокомментировали участники группы MOZGI.

Певица Настя Каменских рассказала поклонникам об отношениях с мужем Алексеем Потапенко (Потап) после свадьбы, которая состоялась 23 мая.

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