Группа MOZGI выпустила песню ко Дню Независимости Украины

Украинская группа MOZGI представила первую украиноязычную песню ко Дню Независимости.
Клип на трек "999" появился на официальном YouTube-канале группы.
Сюжет видео в том, чтобы показать, как велика и разнообразна Украина.
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"Посвящаем Родине и всем украинцам, достойным жить в лучшей стране. Надо только немного подождать и всё будет", - говорится в подписи под роликом.
Клип сделали черно-белым. Поменяли множество локаций - снимали в Запорожской школе-интернате "Казацкий лицей", Первомайском карьере "Гранит", Слободском рынке в Одессе, Авдеевском коксохимическом заводе и на СТО.
Лицом страны в видео стал украинский народ: дети и пенсионеры, мясники и горняки, продавцы и автослесари.
"У каждого из нас в сердце живет своя Украина, но мы решили показать ее настоящей, без украшений", - прокомментировали участники группы MOZGI.
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