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вторник, 13 августа 2019 17:43

Группа "Агонь" представила сразу 2 ремикса на трек "Тебе 20"

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Автор: пресс-служба
  Сингл "Тебе 20" попал в хит-парады Украины, России, Беларуси и Молдовы
Сингл "Тебе 20" попал в хит-парады Украины, России, Беларуси и Молдовы

Месяц назад группа "Агонь" представила сингл "Тебе 20". Сейчас музыканты решили выпустить сразу 2 уникальных ремикса на трек – ТЕБЕ 20 (DANOV & Vad-Dim DiscoWave Mix) и ТЕБЕ 20 (KOLYA 90's Remix).

Песня попала в хит-парады Украины, России, Беларуси и Молдовы. В новых обработках звучат клубные мотивы, дискотека 1990-х, дерзкий вокал.

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Трек "Тебе 20" стал заявочным синглом из будущего третьего альбома группы и первой работой "Агонь" с мировым звукозаписывающим лейблом Sony Music Entrainment. Ремиксы представлены на нескольких цифровых площадках.

В июле музыканты выпустили клип на песню "Тебе 20". Съемки проходили в Киеве и заняли почти сутки. По сюжету действия разворачиваются в нафталиновом ДК и на современных улицах столицы.

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