Группа "Агонь" представила сразу 2 ремикса на трек "Тебе 20"

Месяц назад группа "Агонь" представила сингл "Тебе 20". Сейчас музыканты решили выпустить сразу 2 уникальных ремикса на трек – ТЕБЕ 20 (DANOV & Vad-Dim DiscoWave Mix) и ТЕБЕ 20 (KOLYA 90's Remix).
Песня попала в хит-парады Украины, России, Беларуси и Молдовы. В новых обработках звучат клубные мотивы, дискотека 1990-х, дерзкий вокал.
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Трек "Тебе 20" стал заявочным синглом из будущего третьего альбома группы и первой работой "Агонь" с мировым звукозаписывающим лейблом Sony Music Entrainment. Ремиксы представлены на нескольких цифровых площадках.
В июле музыканты выпустили клип на песню "Тебе 20". Съемки проходили в Киеве и заняли почти сутки. По сюжету действия разворачиваются в нафталиновом ДК и на современных улицах столицы.
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