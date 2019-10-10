Группа "Агонь" представила клип с новой участницей

Группа "Агонь" представила видеоработу на песню "Бомба". Премьера состоялась на YouTube канале артистов.

В новой композиции к музыкантам присоединилась российская актриса Ирина Горбачева. Для артистки это вторая серия за полгода в качестве лид-героини клипов "Агонь" и дебютный выход, как сольной певицы.

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"Съёмки нового клипа стали для нас настоящим вызовом. Это по истине стихийный проект. У нас был интересный танцевальный трек, который очень понравился Ире, и она проявила желание спеть с нами. Когда мы услышали запись, мы поняли, что такой шанс упускать нельзя. И буквально за 3 дня организовали весь съёмочный процесс. Всего 3 дня ушло на проработку сценария, поиск локации и подбор костюмов. Это был настоящий челлендж. Порой именно в состоянии внешнего сопротивления и рождаются самые зрелищные произведения", - комментируют музыканты.

Летом группа "Агонь" представила сингл "Тебе 20". Сейчас музыканты решили выпустить сразу 2 уникальных ремикса на трек – ТЕБЕ 20 (DANOV & Vad-Dim DiscoWave Mix) и ТЕБЕ 20 (KOLYA 90's Remix).