"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото

Певица Анна Седокова опубликовала фурор новым пикантным фото.

На снимке она сидит на полу в белых завышенных трусиках и бежевом пиджаке на голое тело. Волосы певица распустила и слегка наклонила голову на плечо.

Автор: instagram.com/annasedokova Анна Седокова надела пиджак на голое тело и засветила аппетитную грудь

"Я ненавижу терпеть. Считаю это самым худшим из слов, применимых к жизни. Подождем ... Или стерпится слюбится. Меня тошнит от этих слов. Все всегда ясно", - подписала фото в Instagram звезда.

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Сторонники засыпали ее комплиментами и словами поддержки в комментариях.

"Груди-шары", "Как всегда - секси", "Огонь", - пишут фанаты.

Ранее Анна Седокова опубликовала эротическую фотографию. На ней позирует с мужем 28-летним Янисом Тимма. На фотографии Седокова в синем нижнем белье и чулках сидит верхом на любимом. Тимма при этом в белой рубашке и черных брюках.