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среда, 06 марта 2019 11:03

"Грудь можно и не показывать" - Сумская возбудила сеть

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&quot;Грудь можно и не показывать&quot; - Сумская возбудила сеть
Сумская показала поклонникам откровенное фото. Фото: kievpravda.com

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поразила пользователей сети откровенным фото.

На снимке в Instagram она позировала в черном наряде с очень глубоким декольте, которое практически обнажало ее грудь.

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Пользователи сети неоднозначно восприняли фото. Одни поддержали Сумскую, другие осудили за чрезмерную откровенность: "Ольга, вы очень красивая! Увлекаюсь вашей красотой", "Роковая женщина", "Богиня", "Очень красивая", "Красивая, грудь можно и не показывать", "Декольте явно перебор", "Я не понимаю, это мания какая-то грудь выпячивать? Всему свое время".

Легендарная модель 52-летняя Синди Кроуфорд полностью разделась для ради книги Angels фотографа Рассела Джеймса. "Сфотографировалась в естественных условиях. Поздравляю с открытием "Ангелов в пустыне" и новой книгой, Рассел! ", - подписала Кроуфорд откровенное фото в Instagram.

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