Громкий скандал: беременность 52-летней Николь Кидман оказалась обманом

Зарубежное издание Star распространило сетью информацию о беременности голливудской актрисы 52-летней Николь Кидман.

Новость оказалась фейком, сообщило издание Gossip Cop, которое занимается развенчанием сплетен о знаменитостях.

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Официальный представитель Кидман заявил, что новость о беременности, которую распространил журнал Star, не соответствует действительности.

На главной странице издания была опубликована фотография Николь с громким заголовком о беременности.

По слухам, Николь Кидман смогла забеременеть сразу после первой процедуры ЭКО.

Автор: www.segodnya.ua Журнал Star распространил фейковую информация о беременности Николь Кидман

Актриса Николь Кидман с мужем Китом Урбаном имеют 2 дочери - 8-летнюю Фейт Маргарет и 11-летнюю Сандей Роуз. Сандей звезда родила сама, а Фейт выносила суррогатная мать. В Кидман также есть приемные дети - 24-летний Коннор и 26-летняя Изабелла, которых она усыновила, будучи в браке с Томом Крузом.