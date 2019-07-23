Громкий скандал: беременность 52-летней Николь Кидман оказалась обманом

Зарубежное издание Star распространило сетью информацию о беременности голливудской актрисы 52-летней Николь Кидман.
Новость оказалась фейком, сообщило издание Gossip Cop, которое занимается развенчанием сплетен о знаменитостях.
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Официальный представитель Кидман заявил, что новость о беременности, которую распространил журнал Star, не соответствует действительности.
На главной странице издания была опубликована фотография Николь с громким заголовком о беременности.
По слухам, Николь Кидман смогла забеременеть сразу после первой процедуры ЭКО.
Актриса Николь Кидман с мужем Китом Урбаном имеют 2 дочери - 8-летнюю Фейт Маргарет и 11-летнюю Сандей Роуз. Сандей звезда родила сама, а Фейт выносила суррогатная мать. В Кидман также есть приемные дети - 24-летний Коннор и 26-летняя Изабелла, которых она усыновила, будучи в браке с Томом Крузом.
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