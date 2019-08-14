Громкий секс-скандал: сына королевы Елизаветы II обвиняют в педофилии

Герцога Йоркского 59-летнего принца Эндрю обвинили в развращении несовершеннолетних.
Об инциденте сообщило зарубежное издание BBC.
Девушка, которая называет себя жертвой сексуальных домогательств, предоставила доказательства знакомства с королевским представителем.
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В субботу, 10 августа, Джеффри Эпштейн, миллиардер, а также обвиненный в секс-торговле и педофилии, покончил с собой. Самоубийство стало причиной обнародования документов по его делу. Сын королевы Елизаветы II оказался причастным к делу Эпштейна.
Принц Эндрю прибегал к его услугам как секс-торговца.
В 2015-м в сети распространилась информация о его связи с Вирджинией Джуффре, которую Эпштейн держал в рабстве с 16 лет. Однако тогда в этой информации не было доказательств, а теперь девушка, которая стала жертвой насильника, предоставила СМИ неизвестную фотографию, на которой она в 17-летнем возрасте стоит рядом с принцем Эндрю, а позади них одна из девушек умершего миллиардера.
"Все это относится к разбирательствам, которые имеют место в США и к которым герцог Йоркский непричастен. Любые предположения о непристойном поведении с несовершеннолетними категорически ложные", - говорилось в ответе представителей Елизаветы II.
Недавно американский актер и модель 38-летний Джош Клос обвинил певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах.
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