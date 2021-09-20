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понедельник, 20 сентября 2021 12:24

Григория Чапкиса "оживили" на паркете "Танцев со звездами"

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Григория Чапкиса &quot;оживили&quot; на паркете &quot;Танцев со звездами&quot;
На "Танцах со звездами" почтили память легендарного хореографа Григория Чапкиса. Фото: @gregory_chapkis

19 сентября прошел третий прямой эфир танцевального шоу "Танцы со звездами". В память о легендарном хореографе Григории Чапкисе, который был неизменным судьей проекта, поставили трибьют-номер.

Прямой эфир состоялся на телеканале "1+1".

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Чапкис умер 13 июня 2021-го в 91 год. Его "оживили" с помощью новейших технологий.

В номере участвовали люди всех возрастов - дети, подростки, пожилые. Так они хотели показать, что независимо от возраста все возможно.

В конце номера на паркет "вышел" легендарный Чапкис. Зрители были тронуты. Аплодисменты долго не стихали.

13 июня 2021 года танцор и хореограф, член жюри "Танцев со звездами" Григорий Чапкис скончался на 92-м году. Балетмейстер болел в последнее время. Зимой несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали в декабре 2020-го. Было трудно дышать, но результаты на коронавирус были отрицательные. Накануне Нового года Григория Чапкиса выписали из больницы. Но 6 января снова госпитализировали. Как оказалось, он недолечил воспаление легких.

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