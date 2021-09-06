Говорили, что из-за перебитого носа придется забыть о кино: малоизвестные факты из жизни Жан-Поля Бельмондо

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер сегодня на 89-м году. Он сыграл около 100 ролей в кино и 40 - в театре. А известность получил благодаря роли в фильме "На последнем дыхании".

Gazeta.ua собрала самые интересные факты из жизни легендарного актера.

Родился 9 апреля 1933 года в творческой семье во французской коммуне Нёйи-сюр-Сен. Его отец был скульптором, а мать - художницей. Бельмондо часто позировал папе, когда он создавал купидонов. Статуи в виде ангелов с лицом актера можно и сегодня увидеть на фонтанах в Париже.

В юности Бельмондо постоянно устраивал драки. За хулиганство его трижды исключали из школ. Впоследствии он занялся спортом. В 18 лет стал чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе. Вошел в сборную Франции. Бельмондо настолько увлекся боксом, что задумывался о спортивной карьере. Но все же решил стать актером.

Спортивное прошлое понадобилось актеру: все трюки в фильмах он выполнял самостоятельно до 52 лет. Тогда произошел несчастный случай во время съемок "Ограбление": Бельмондо сорвался с высоты и получил серьезную травму спины. Актер часто играл в боевиках, но накануне 60-летия заявил: "Я не хочу быть дедом французского кино, который летает. Устал от преступников и полицейских".

Окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Его преподаватели говорили, что с такой внешностью Бельмондо может играть только негодяев, а не героев-любовников. Ранее во время одного из поединков актеру сломали нос, и поэтому ему утверждали, что о кинематографе можно забыть.

Фото: Reuters

Начал карьеру с театральной сцены, где работал несколько лет. Дебютировал на экране в 1957 году: тогда сыграл роль в фильме "Мольер". Снискал славу после работы над картиной "На последнем дыхании".

На пике популярности Бельмондо вернулся в театр. Он сыграл главную роль в спектакле "Кин, или Гений и беспутство" и выходил на сцену 300 раз с аншлагами.

В 62 года Бельмондо перенес инсульт, а через шесть лет - повторный. После этого актер не мог работать и был вынужден уйти из кино. Но в 2008 году вышел фильм "Человек и его собака", в котором Бельмондо сыграл главную роль, чем приятно удивил поклонников.

Бельмондо всегда пользовался успехом у женщин как на съемочной площадке, так и за ее пределами. У него были романы с актрисами Урсулой Андресс и Софи Лорен, певицей Катрин Денев, моделью Барбарой Гандольфи и другими.

"Интерес к женскому полу я почувствовал в шесть лет. Когда отцу позировала наша симпатичная горничная Жаннет, у нас с братом тут же появлялось множество вопросов, с которыми мы бежали к нему в мастерскую", - признавался актер.

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Был женат официально дважды. Но сам Бельмондо без стеснения говорил, что "кратковременных интриг было несколько сотен". У него было четыре ребенка. Старшая дочь Патриция погибла при пожаре в 1994 году. Младшая дочь Стелла появилась на свет, когда Бельмондо было уже 70 лет.

Сегодня, 6 сентября, французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в своем доме в Париже. Его не стало в 88 лет.