Умер Жан-Поль Бельмондо. Фото: Reuters

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет.

Об этом сообщило издание Euro News.

Актер умер в своем доме в Париже 6 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США умер "украинский великан" Игорь Вовковинский

"Бельмондо ушел из жизни тихо. В последнее время он был очень уставший", - заявил его адвокат Мишель Годест.

Актер вырвался на экраны в 1950-х годах. Но особую известность ему принесли фильмы "Человек из Рио" и "На последнем дыхании".

50-летнюю карьеру Бельмондо снялся в 80 фильмах.

Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер на 81-м году жизни.