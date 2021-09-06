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Умер Жан-Поль Бельмондо

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Умер Жан-Поль Бельмондо
Умер Жан-Поль Бельмондо. Фото: Reuters

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет.

Об этом сообщило издание Euro News.

Актер умер в своем доме в Париже 6 сентября.

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"Бельмондо ушел из жизни тихо. В последнее время он был очень уставший", - заявил его адвокат Мишель Годест.

Актер вырвался на экраны в 1950-х годах. Но особую известность ему принесли фильмы "Человек из Рио" и "На последнем дыхании".

50-летнюю карьеру Бельмондо снялся в 80 фильмах.

Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер на 81-м году жизни.

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Дата
06
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