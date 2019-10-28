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понедельник, 28 октября 2019 12:47

Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
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Оливия Уайлд в Ralph Lauren Collection.
Фото: REUTERS/НВ
Сирша Ронан в Emilia Wickstead.
Скарлетт Йоханссон в Celine.
Лора Дерн в Brandon Maxwell.
Шарлиз Терон в Tom Ford.

Вчера, 27 октября, в Лос-Анджелесе состоялась 11-я церемония вручения премии Governors Awards-2019.

Премию Американской академии кинематографических искусств Governors Awards считают репетицией "Оскара" и называют "гуманитарным Оскаром", и вручают награды за вклад в развитие кино.

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По красной дорожке прошлись Шарлиз Терон, Леди Гага, Скарлетт Йоханссон, Дакота Джонсон, Оливия Уайлд, Дженнифер Лопес и многие другие селебритис.

Gazeta.ua создала подборку фото с лучшими и самыми сексуальными нарядами звезд на Governors Awards-2019.

Американский режиссер Дэвид Линч получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф.

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