Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"

Вчера, 27 октября, в Лос-Анджелесе состоялась 11-я церемония вручения премии Governors Awards-2019.
Премию Американской академии кинематографических искусств Governors Awards считают репетицией "Оскара" и называют "гуманитарным Оскаром", и вручают награды за вклад в развитие кино.
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По красной дорожке прошлись Шарлиз Терон, Леди Гага, Скарлетт Йоханссон, Дакота Джонсон, Оливия Уайлд, Дженнифер Лопес и многие другие селебритис.
Gazeta.ua создала подборку фото с лучшими и самыми сексуальными нарядами звезд на Governors Awards-2019.
Американский режиссер Дэвид Линч получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф.
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