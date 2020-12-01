"Готовые встречать оккупанта?". Баста собирается в Украину

Российский рэпер Баста, настоящее имя которого Василий Вакуленко, летом проведет концерты в Украине. Билеты уже появились в продаже.
Об этом сообщил общественный деятель Сергей Стерненко в Twitter.
"Готовые за полгода встречать оккупанта, который любит гастролировать в оккупированном Крыму? Срок запрета ему на въезд в Украину уже прошел", - написал Стерненко.
"Быдло любит себе подобное быдло. Ничего удивительного. И встретят, и станцуют".
"За что?".
"Может, надо уже начать еб*ть те клубы, которые договариваются о таких концертах?".
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