Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом

Сестра форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду 44-летняя Катя Авейру вторую неделю болеет коронавирусом.

В пятницу ее состояние резко ухудшилось. Авейру срочно госпитализировали, о чем она написала в Instagram.

"Я болею с 17 июля. Находилась на изоляции дома и чувствовала себя хорошо. Симптомы почти не проявлялись. Со временем стало хуже, началась пневмония в результате проклятого вируса. Короче, меня положили в больницу. Сейчас я, соблюдая все правила, выздоравливаю, слава богу", - написала сестра футболиста.

Фото: instagram.com/katiaaveirooficial

Авейру - известная исполнительница поп-баллад, которая в последние годы занялась бизнесом.

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В октябре прошлого года Авейру поставила под сомнение коронавирус. Заявила, что Covid-19 - вымышленная болезнь и ее брат развенчает этот миф. Сестра футболиста называла инфекцию "самым большим обманом, что видела в жизни" и призывала "прекратить лгать миру".