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пятница, 09 апреля 2021 19:44

Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
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Антония Сандрич
Фото: instagram/antonijamisurasandric
Антония Сандрич
Антония Сандрич
Антония Сандрич
Антония Сандрич

Одна из самых красивых спортсменок мира хорватская баскетболистка Антония Мишура-Сандрич после рождения дочери сохранила чудесную фигуру. Она балует поклонников как собственными эффектными снимками, так и фото своей счастливой семьи.

Антония рассказала в Instagram, каково ей в новом статусе:

"Сила женского тела неописуема! Как же сильна на самом деле женщина, ведь она приносит в мир новую жизнь! Жизнь, о которой она заботилась 9 месяцев. Женщина, которая переживает взлеты и падения и всегда остается сильная. Быть женщиной и матерью – это на самом деле что-то прекрасное, так что гордись быть женщиной, гордись, потому что ты – мать, гордись собой и своим телом до и после беременности, это все часть материнства".

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Антонию назвали "Мисс Средиземноморских игр" еще в 2009 году. Затем на американском спортивном сайте Bleacher Report хорватку наградили титулом самой красивой конкурентки на летних Олимпийских играх 2012. Кроме того, Антония продолжает сохранять звание самой яркой спортсменки из Хорватии.

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