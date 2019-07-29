Горячо и сексуально: супермодель Алессандра Амбросио показала грудь в сети

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась "горячими" снимками с отдыха на острове Миконос, Греция.

Снимки без лифа 38-летняя звезда опубликовала в Instagram.

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На фотографиях Амбросио сидела на скале топлес. На голове модели было намотано белое полотенце. Грудь Алессандра прикрывала руками

Бразильянка часто демонстрирует фигуру в купальниках и фото с отдыха.

Комментаторы засыпали супермодель комплиментами.

"Горячо и сексуально", "обожаю твои фото", "такие солнечные снимки", "ты всегда прекрасна".

Недавно Алессандра Амбросио снялась обнаженной для глянцевого журнала Vogue Greece.