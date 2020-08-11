Горячая Деми Роуз едва прикрыла пышную грудь

Провокационная модель Деми Роуз поделилась новым пикантным снимком с отдыха на испанской Ибице.

На фото звезда позирует в стильном джинсовом комбинезоне с рисунками, под которым ней нет ни топа, ни бюстгальтера. Обнаженную и пышную грудь Деми едва прикрывает комбинезон.

Красавица сексуально взяла себя за волосы и смотрит вниз.

Фото: instagram.com/demirose

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Пользователи Instagram засыпали модель комплиментами.

"Ты невероятно обаятельная", "Королева", "Влюблен в твой стиль!", "Вы выглядите удивительно, как всегда", "Вы такая красивая и милая, как всегда", - пишут в комментариях.

Недавно Деми Роуз очаровала фанов новым фото из бассейна. На опубликованном в Instagram снимке она позирует в бассейне в разноцветном раздельном купальнике, который подчеркнул ее пышные формы.