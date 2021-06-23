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среда, 23 июня 2021 14:46

Гордон бестолково пошутил во время интервью: видео

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Гордон бестолково пошутил во время интервью: видео
Ро не ожидала, что такой "качественный" журналист с такой замечательной репутацией опустится так низко. Фото: instagram.com/gordondmytro

Журналист Дмитрий Гордон странно пошутил во время интервью с российской блогершей Марьяной Ро.

Блогерша рассказала, что после достижения 21-летнего возраста почувствовала потребность в кардинальных изменениях в жизни, говорится в видео на YouTube журналиста. Гордон на это воскликнул: "Очко!", чем удивил россиянку. Она парировала: "Дупло".

"Открываю YouTube и вижу в названии интервью слова: "Девушка Ивангая и Фейса, драки и секс". Полное название даже не хочу упоминать, противно. Вот как меня представил Дмитрий Гордон в интервью. Такого сексистского, желтого и унизительного описания я удостоилась. Знаете, само интервью прошло отлично, и Дмитрий тогда показался мне совсем другим человеком. Жаль", - раскритиковала Гордона Ро в Instagram.

По ее словам, она "не ожидала, что "качественный" журналист с замечательной репутацией опустится так низко".

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Основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон показал, как нужно "правильно вырывать кадык". Журналист продемонстрировал это на манекене для бокса и опубликовал видео в Instagram.

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