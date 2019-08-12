Голый солист Rammstein Тилль Линдеманн шокировал фанатов

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн во время гастролей по Финляндии отдыхал на реке с удочкой и полностью обнаженным.

Фотографию нудистского отдыха он опубликовал в историях своей странице в Instagran, но пробыла она там недолго.

Автор: instagram.com/ich_will.rammstein/ Тилль Линдеманн на деревянном пирсе с удочкой отдыхал на рыбалке

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Возможно, солист сделал это, чтобы избежать бана от соцсети.

Фанаты не теряли время и уже сделали фотомемы на тематику голого Тилля.





"О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, потому от меня вы ничего не услышите", - сказал солист об их отношениях со Светланой Лободой, которая, по слухам, родила ему ребенка.