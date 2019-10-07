Голые ягодицы Дорофеевой и Монатик в аквариуме: как прошел концерт "Время и Стекло" в Киеве

Фото: @nadyadorofeeva

5 октября, в субботу, состоялся концерт украинской группы "Время и Стекло" в Киеве во Дворце Спорта.

Официальные снимки с яркого мероприятия появились в Instagram участников группы и в пресс-службе.

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На концерте Надя Дорофеева и Позитив представили новый альбом VISLOVO. Группа поразил 10 тыс. зрителей феерическим шоу, стильными и откровенными сценическими костюмами и бешеной энергетикой.

Специально была создана 4-сторонняя сцена-трансформер в виде контейнера - одного из центральных символов шоу, площадка освещало более 500 световых приборов, более 90 артистов балета выступали на сцене одновременно.

Во время 24 уникальных сценических номеров Дорофеева и Позитив успели представить и свои сольные треки. В тот день MONATIK не смог присутствовать и спеть песню "Глубоко" вместе с Надей, зато записал зрелищный видеоряд-сопровождение номер, во время съемок которого ему пришлось не дышать под водой и петь на глубине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦄DoDoshatka FAN🦄 (@dodoshatka_fan) 7 Окт 2019 в 3:49 PDT

Группа "Время и Стекло" получила именную звезду на Площади славы в центре Киева. Подробностями и фотографиями поделилась солистка группы Надя Дорофеева в Instagram.