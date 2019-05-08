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среда, 08 мая 2019 13:29

Голые путешествия: женщина ездит по миру без белья
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Сара Джейн всегда путешествует обнаженной
Фото: @wonderhussy
Сара Джейн всегда путешествует обнаженной
Сара Джейн всегда путешествует обнаженной
Сара Джейн всегда путешествует обнаженной
Сара Джейн всегда путешествует обнаженной

Сара Джейн, 33-летняя путешественница, стала известной в Instagram (@wonderhussy) благодаря своим путешествиям голышом.

Женщина считает такие фото выявлением свободы духа. Она хочет показать фолловерам, которых уже около 50 тыс, свою необычную жизнь.

"Мне комфортно ходить обнаженной везде, где температура выше 21 градуса по Цельсию" - делится Сара.

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Путешественница придерживается законов страны, в которой находится. Она не уверена, что прогуляется обнаженной в стране, в котором исповедуют ислам.

Сара путешествует с сестрой, которая делает большинство фотографий.

"Моя семья полностью поддерживает моё хобби — обнаженные путешествия. Я очень этому рада", - комментирует своё увлечение женщина.

Недавно украинская певица Оля Полякова разместила в сети фото, на которых она полностью голая принимает душ.

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Дата
08
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