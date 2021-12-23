"Голые" платья и слишком смелые декольте: лучшие наряды, которые выбирали звезды в 2021-м

 
Ексклюзивы
1/5
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Просмотров: 27
"Цыган-Лукашенко и Гитлер-Путин мучают весь белый мир! Что за политика такая?" - как живут украинцы на границе с Беларусью
"Цыган-Лукашенко и Гитлер-Путин мучают весь белый мир! Что за политика такая?" - как живут украинцы на границе с Беларусью
Просмотров: 477
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Просмотров: 2925
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Просмотров: 720
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Просмотров: 1746
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1125
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1476
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 468
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1305
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 918
Фото
Все фото
16
12
10
7
10
&quot;Голые&quot; платья и слишком смелые декольте: лучшие наряды, которые выбирали звезды в 2021-м
"Голые" платья и слишком смелые декольте: лучшие наряды, которые выбирали звезды в 2021-м
Слишком много голого тела и неудачные фасоны: самые странные образы звезд на красных дорожках в 2021 году
Слишком много голого тела и неудачные фасоны: самые странные образы звезд на красных дорожках в 2021 году
Instagram показал самые популярные посты 2021 года
Instagram показал самые популярные посты 2021 года
Каннибализм, каминг-аут и сексуальное насилие: в какие скандалы попадали звезды в 2021-м
Каннибализм, каминг-аут и сексуальное насилие: в какие скандалы попадали звезды в 2021-м
Как Каменских, Navka и другие звезды украсили новогодние елки: атмосферные фото
Как Каменских, Navka и другие звезды украсили новогодние елки: атмосферные фото
Видео
Все видео
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
Интервью
1/5
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
1 Просмотров: 540
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1557
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 972
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1899
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 297
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
пятница, 31 декабря 2021 09:03

"Голые" платья и слишком смелые декольте: лучшие наряды, которые выбирали звезды в 2021-м
16

  Комментировать

Американская артистка Дженнифер Лопес недавно ошеломила эффектным образом на красной дорожке. Звезда выбрала для премьерного показа фильма "Нежный бар" серое прозрачное платье от кутюрного бренда Elie Saab. Пикантности платью прибавило откровенное декольте.

Певица дополнила нежный образ клатчем, поясом и украшениями в тон. Макияж сделала с упором на глаза.

Gazeta.ua собрала самые красивые наряды звезд, в которых они появлялись на публике в этом году.

Автор: коллаж Gazeta.ua
  Звезда "Человека-паука" Зендая эпатировала "голым" нарядом, а топ-модель Белла Хадид поразила кутюрным платьем
Звезда "Человека-паука" Зендая эпатировала "голым" нарядом, а топ-модель Белла Хадид поразила кутюрным платьем

В частности, американская супермодель Белла Хадид покорила образом на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2021. Появилась в кутюрном платье Schiaparelli.

Американская артистка Леди Гага эпатировала роскошными нарядами во время премьер фильма "Дом Гуччи". В итальянском Милане она предстала в красном платье от Versace. Из обуви выбрала туфли на платформе в тон – от того же бренда. Дополнила образ украшениями от Tiffany&Co.

Американская поп-певица Кэти Перри похвасталась платьем шоколадного оттенка на церемонии награждения премии Country Music Association Awards, прошедшей в американском Нашвилле. Выбрала кожаный наряд от британского бренда Vivienne Westwood. Эффектный образ дополнила украшениями с жемчугом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В религиозной одежде и возле Эйфелевой башни: показали самые яркие фото из фэшн-индустрии за 2021-й

Американская топ-модель Белла Хадид на Каннском кинофестивале 2021
Фото: Reuters
Американская артистка Дженнифер Лопес на премьере ленты "Нежный бар" в Лос-Анджелесе
Британская певица Дуа Липа на лондонской церемонии The Fashion Awards 2021
Британская актриса Кейт Бекинсейл на лондонской церемонии The Fashion Awards 2021
Австралийская актриса Николь Кидман на премьере биографической драмы "Быть Рикардо" в Лос-Анджелесе

Журнал Vogue определил самых стильных женщин из мира шоу-бизнеса. В список попали 12 звезд. В частности, издание выделило стиль эпатажной артистки Леди Гаги, актрисы Анджелины Джоли и супермодели Кейт Мосс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Голые" платья и слишком смелые декольте: лучшие наряды, которые выбирали звезды в 2021-м». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Любитель нашел остатки седьмого чуда света

Ввели налог на окна и кирпич

Самое читаемое
&quot;Саше уже ничего не болит&quot;: умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
 Просмотров: 49835
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения 1 Просмотров: 13788
&quot;Сосну каждому украинцу&quot; - Киву и Дубинского расклеили на бордах
"Сосну каждому украинцу" - Киву и Дубинского расклеили на бордах
6
 Просмотров: 8667
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
30
 Просмотров: 8640
Польша сообщила обнадеживающую новость о ситуации на границе с Беларусью
Польша сообщила обнадеживающую новость о ситуации на границе с Беларусью Просмотров: 8505
Знаменитости
Слишком много голого тела и неудачные фасоны: самые странные образы звезд на красных дорожках в 2021 году
Слишком много голого тела и неудачные фасоны: самые странные образы звезд на красных дорожках в 2021 году
12
 Просмотров: 4465
Instagram показал самые популярные посты 2021 года
Instagram показал самые популярные посты 2021 года
10
 Просмотров: 621
Netflix ответил на возмущение Минкульта образом украинки в "Эмили в Париже"
Netflix ответил на возмущение Минкульта образом украинки в "Эмили в Париже" Просмотров: 621
Каннибализм, каминг-аут и сексуальное насилие: в какие скандалы попадали звезды в 2021-м
Каннибализм, каминг-аут и сексуальное насилие: в какие скандалы попадали звезды в 2021-м
7
 Просмотров: 810
Как Каменских, Navka и другие звезды украсили новогодние елки: атмосферные фото
Как Каменских, Navka и другие звезды украсили новогодние елки: атмосферные фото
10
 Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
8
Кому проигрывает Зеленский во втором туре выборов - опрос
3
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
2
Если инфляция растет, власти должны индексировать людям обесценивание их доходов – Порошенко
2
Данилов назвал дату, когда в Украине обнародуют список первых официальных олигархов
1
Зеленский и Коломойский зомбируют украинцев "русскомирным" шлаком - нардеп
Голосов: 44051
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть