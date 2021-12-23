"Голые" платья и слишком смелые декольте: лучшие наряды, которые выбирали звезды в 2021-м

Американская артистка Дженнифер Лопес недавно ошеломила эффектным образом на красной дорожке. Звезда выбрала для премьерного показа фильма "Нежный бар" серое прозрачное платье от кутюрного бренда Elie Saab. Пикантности платью прибавило откровенное декольте.

Певица дополнила нежный образ клатчем, поясом и украшениями в тон. Макияж сделала с упором на глаза.

Gazeta.ua собрала самые красивые наряды звезд, в которых они появлялись на публике в этом году.

Автор: коллаж Gazeta.ua Звезда "Человека-паука" Зендая эпатировала "голым" нарядом, а топ-модель Белла Хадид поразила кутюрным платьем

В частности, американская супермодель Белла Хадид покорила образом на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2021. Появилась в кутюрном платье Schiaparelli.

Американская артистка Леди Гага эпатировала роскошными нарядами во время премьер фильма "Дом Гуччи". В итальянском Милане она предстала в красном платье от Versace. Из обуви выбрала туфли на платформе в тон – от того же бренда. Дополнила образ украшениями от Tiffany&Co.

Американская поп-певица Кэти Перри похвасталась платьем шоколадного оттенка на церемонии награждения премии Country Music Association Awards, прошедшей в американском Нашвилле. Выбрала кожаный наряд от британского бренда Vivienne Westwood. Эффектный образ дополнила украшениями с жемчугом.

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Фото: Reuters

Журнал Vogue определил самых стильных женщин из мира шоу-бизнеса. В список попали 12 звезд. В частности, издание выделило стиль эпатажной артистки Леди Гаги, актрисы Анджелины Джоли и супермодели Кейт Мосс.