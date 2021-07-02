 
Ексклюзивы
1/5
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
1 Просмотров: 414
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 522
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 207
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 891
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 3339
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 720
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1953
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 153
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 144
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1296
Фото
Все фото
10
5
6
9
4
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
Бисексуальная экс-жена Джонни Деппа неожиданно стала матерью
Бисексуальная экс-жена Джонни Деппа неожиданно стала матерью
Никто не застрахован: какие необычные травмы получали звезды шоубиза
Никто не застрахован: какие необычные травмы получали звезды шоубиза
Ким Кардашьян выгуляла прикольный лук в Риме
Ким Кардашьян выгуляла прикольный лук в Риме
Каролина Ашион обвинили в расизме министра культуры. Ткаченко отреагировал
Каролина Ашион обвинили в расизме министра культуры. Ткаченко отреагировал
Видео
Все видео
Кароль соблазнительно раздевалась и танцевала на роликах в новом клипе
Кароль соблазнительно раздевалась и танцевала на роликах в новом клипе
Ради третьего брака Мэрилин Монро приняла иудаизм
Ради третьего брака Мэрилин Монро приняла иудаизм
Кароль позировала с питоном на голом теле
Кароль позировала с питоном на голом теле
Тина Кароль неожиданно прервала концерт. Фаны возмущены
Тина Кароль неожиданно прервала концерт. Фаны возмущены
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 918
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2331
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 801
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 36
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
пятница, 02 июля 2021 17:55

Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
10

  Комментировать

Американская рэп-исполнительница Карди Би сообщила, что беременна во второй раз, и опубликовала слишком откровенное фото
Фото: instagram.com/iamcardib
Экс-жена бывшего динамовца Николая Морозюка Ирина похвасталась сочными ягодицами
Финалистка романтического реалити "Холостяк-10" Дана Оханская показалась в "голом" наряде
Словацкая велосипедстка Люсия Яворчекова поразила фанатов пляжным образом
Актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина похвасталась подтянутой фигурой

Знаменитые женщины часто устраивают провокационные фотосессии, для которых выбирают смелые образы. Публикуют пикантные фото в Instagram.

Американская рэп-исполнительница Карди Би ошарашила фанов новостью. Звезда сообщила, что беременна во второй раз, и опубликовала слишком откровенное фото. Появилась полностью обнажена. А ее грудь и беременный живот обмазали белой краской. Экс-жена бывшего динамовца Николая Морозюка Ирина похвасталась сочными ягодицами, эротично изгибаясь. Финалистка романтического реалити "Холостяк-10" Дана Оханская показалась в "голом" наряде. Словацкая велосипедстка Люсия Яворчекова поразила фанатов пикантным пляжным образом. Появилась в коричневом слитном купальнике, который едва прикрывал пышную грудь спортсменки. Актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина похвасталась подтянутой фигурой в трендовом бикини. Внучка хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик, которая работает актрисой в Италии, ошеломила стройностью в купальнике.

Кто еще из звезд публиковал поразительно откровенные фотографии, подготовила Gazeta.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ким Кардашьян выгуляла прикольный лук в Риме

Звезды регулярно публикуют пикантные кадры из соблазнительных фотосетов. Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина показала фотографии с отпуска в Черногории. Полетела отдыхать вместе с любимым. На снимке женщина позировала в шляпе и ярком салатовом купальнике, щеголяя упругими ягодицами. Певица MamaRika, которая вскоре станет мамой, появилась в лиловом слитном купальнике.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Отца Бандеры расстреляли перед приходом немцев в Киев

Офицер полиции стал секретным агентом и остановил вражеское наступление

За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались

Корабль с чиновниками и военными сел на мель

Эрнест Хемингуэй покончил жизнь самоубийством со второй попытки

Самое читаемое
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 6273
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 6138
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас Просмотров: 4797
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
3
 Просмотров: 4581
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 4527
Знаменитости
Бисексуальная экс-жена Джонни Деппа неожиданно стала матерью
Бисексуальная экс-жена Джонни Деппа неожиданно стала матерью
5
 Просмотров: 765
Никто не застрахован: какие необычные травмы получали звезды шоубиза
Никто не застрахован: какие необычные травмы получали звезды шоубиза
6
 Просмотров: 261
Ким Кардашьян выгуляла прикольный лук в Риме
Ким Кардашьян выгуляла прикольный лук в Риме
9
 Просмотров: 1386
Каролина Ашион обвинили в расизме министра культуры. Ткаченко отреагировал
Каролина Ашион обвинили в расизме министра культуры. Ткаченко отреагировал
4
 Просмотров: 720
Всем на зависть: как выглядят знаменитости в купальниках после 60 лет
Всем на зависть: как выглядят знаменитости в купальниках после 60 лет
6
 Просмотров: 1710
Больше всего комментируют
7
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
5
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
4
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
1
Путин несет опасность - в Украине готовы разместить базы НАТО
Голосов: 43219
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть