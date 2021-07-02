Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети

Фото: instagram.com/iamcardib

Знаменитые женщины часто устраивают провокационные фотосессии, для которых выбирают смелые образы. Публикуют пикантные фото в Instagram.

Американская рэп-исполнительница Карди Би ошарашила фанов новостью. Звезда сообщила, что беременна во второй раз, и опубликовала слишком откровенное фото. Появилась полностью обнажена. А ее грудь и беременный живот обмазали белой краской. Экс-жена бывшего динамовца Николая Морозюка Ирина похвасталась сочными ягодицами, эротично изгибаясь. Финалистка романтического реалити "Холостяк-10" Дана Оханская показалась в "голом" наряде. Словацкая велосипедстка Люсия Яворчекова поразила фанатов пикантным пляжным образом. Появилась в коричневом слитном купальнике, который едва прикрывал пышную грудь спортсменки. Актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина похвасталась подтянутой фигурой в трендовом бикини. Внучка хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик, которая работает актрисой в Италии, ошеломила стройностью в купальнике.

Кто еще из звезд публиковал поразительно откровенные фотографии, подготовила Gazeta.ua.

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Звезды регулярно публикуют пикантные кадры из соблазнительных фотосетов. Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина показала фотографии с отпуска в Черногории. Полетела отдыхать вместе с любимым. На снимке женщина позировала в шляпе и ярком салатовом купальнике, щеголяя упругими ягодицами. Певица MamaRika, которая вскоре станет мамой, появилась в лиловом слитном купальнике.