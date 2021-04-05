"Голос страны-11": участница шоу потрясающе спела песню Адель

Олег Винник, Тина Кароль и Дорофеева высоко оценили выступление 37-летней Юлии. Фото: Facebook

В воскресенье, 4 апреля, состоялся одиннадцатый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос страны-11". Больше всего судей и зрителей поразило выступление Юлии Тимочко.

Певица исполнила легендарную песню Адель - Set Fire To The Rain. Потрясающее исполнение не сможет оставить никого, и звездных судей в том числе.

Олег Винник, Тина Кароль и Дорофеева высоко оценили выступление 37-летней Юлии.

В результате, Тина Кароль сразу сказала, что Тимочко остается в шоу и посадила участник на место Юлии Витранюк.

Поэтому, в прямых эфирах из команды Тины Кароль зрители увидят: Юлию Тимочко, Милу Нитич, Екатерину Гладий и NIKITA LOMAKIN.

Сегодня прошли вторые и последние вокальные нокауты, в которых принимали участие подопечные Нади Дорофеевой и Тины Кароль. В прямые эфиры прошли: Илья Резников, Андрей Науменко, Ирина Ебралидзе, Илья Николаенко, Мила Нитич, Катя Гладий и Никита Ломакин.

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличие от привычных вокальных телевизионных шоу - высокие требования к уровню вокала. Победитель получит квартиру в Киеве.