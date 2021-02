Голос країни-11: как прошел шестой выпуск

В воскресенье, 28 февраля, на телеканале "1 + 1" вышел шестой выпуск популярного вокального шоу "Голос страны-11". Как всегда телезрителей ждали невероятные выступления вокалистов.

В этом сезоне в тренерском составе присутствуют Тина Кароль, Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева. Каждый из них пополнит свою команду яркими участниками.

Итак, в шестом эфире в команду к тренерам попали:

- Денис Потраневаев выступил с песней Селин Дион "All bу my self". Вокалист выбрал команду Тины Кароль.



- Никита Леонтьев спел "Я просто не понимаю" группы "СКАЙ". В результате к нему вернулась Надя Дорофеева.



- Лаура Марти спела "Faith", к ней вернулась Надя Дорофеева.



- Анна Гадомич исполнила песню "Позови меня с собой" Аллы Пугачевой. Анна выбрала команду Дмитрия Монатика.



- Илья Николаенко спел "Breaking Me" Topic feat. A7S. В результате парень выбрал команду Надежды Дорофеевой.



- Виктория Брехарь выбрала хит MONATIK "Мудрые дерева", выполнив его в совершенно новой интерпретации. В результате она пошла в команду к Тине Кароль.



- Алиса Стрига выбрала команду MONATIK.



- певица Кола исполнила песню Sexy and I know it. Талантливая девушка смогла вернуть все четыре тренерских кресла.

"Голос країни" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1 + 1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель получает квартиру в Киеве.