"Голое настроение" - Дорофеева опубликовала сексуальные фото из отпуска

Певица 30-летняя Надя Дорофеева опубликовала сексуальные фото из отпуска. Звезда с мужем 32-летним Владимиром Дантесом отдыхают на Бали.

На фотографии в Instagram экс-участница группы "Время и Стекло" позирует в нюдовом белье. Образ артистка дополнила соломенной шляпой.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Nude mood", - написала она под фото.

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Бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева получила жесткую критику за клип, где она танцует на мосту над Аллеей Героев Небесной сотни, где убивали участников Революции достоинства и где чествуют их память.