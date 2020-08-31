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понедельник, 31 августа 2020 01:57

Голливудская звезда заработала миллион за сутки

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Голливудская звезда заработала миллион за сутки
Подписка на ее контент стоит 102 доллара за шесть месяцев. Фото: Instagram

Американская актриса и певица Белла Торн заработала миллион долларов на британском сайте OnlyFans, где знаменитости выкладывают свои эротические фотографии и видео.

Голливудская звезда заработала такую ​​сумму всего лишь за сутки, установив рекорд на онлайн-платформе, сообщает Page Six. 22-летняя девушка создала свой аккаунт на сайте 21 августа. Сейчас у нее 100 000 подписчиков. Подписка на ее контент стоит 102 доллара за шесть месяцев.

Кроме этого, поклонники Торн могли представить подарки из предоставленного им списка. Туда, например, вошли подстилка для собаки, рождественские надувные игрушки, гамак, дозатор для алкогольных напитков.

Ранее американская актриса, модель и певица Зои Кравиц в который раз взбудоражила воображение своих подписчиков пикантной фотографией на своей странице в Instagram.

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