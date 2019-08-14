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среда, 14 августа 2019 09:22

Голливудская звезда с украинскими корнями празднует 36: самые горячие фото Милы Кунис
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14 августа свой 36-й день рождения отмечает Мила Кунис, американская актриса с украинскими корнями. Мила родилась в Черновцах в семье учителя и инженера. А в 1991-м вместе с семьей эмигрировала в США и осела в Лос-Анджелесе.

Звезда Голливуда не ведет официальный аккаунт в Instagram. Однако многочисленные фанаты собирают всевозможные фотосессии и публикуют их на фан-страницах.

Голливудская актриса и модель Мила Кунис отмечает 14 августа 36-летие. Она родилась в Черновцах, вместе с семьей уехала в Лос-Анджелес
Фото: instagram/_mila_kunis
Голливудская актриса и модель Мила Кунис отмечает 14 августа 36-летие. Она родилась в Черновцах, вместе с семьей уехала в Лос-Анджелес
Голливудская актриса и модель Мила Кунис отмечает 14 августа 36-летие. Она родилась в Черновцах, вместе с семьей уехала в Лос-Анджелес
Голливудская актриса и модель Мила Кунис отмечает 14 августа 36-летие. Она родилась в Черновцах, вместе с семьей уехала в Лос-Анджелес
Голливудская актриса и модель Мила Кунис отмечает 14 августа 36-летие. Она родилась в Черновцах, вместе с семьей уехала в Лос-Анджелес

Актерскую карьеру Мила Кунис начала в 1994-м, снявшись в рекламных роликах. В том же году дебютировала в кино в эпизоде ​​мыльной оперы "Дни нашей жизни". Однако ее прорывом в карьере стала роль в фильме "В пролете". Также известна озвучиванием Мег Гриффин в мультипликационном сериале "Гриффины".

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Одной из самых известных ролей актрисы в кино является роль балерины Лили в фильме "Черный лебедь", за которую ее наградили премией "Сатурн" и номинировали на "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль второго плана.

Кроме кино, Кунис активно работает и в модельном бизнесе - ее фотографии неоднократно появлялись на обложках многих журналов. С 2012-го сотрудничает с домом моды Christian Dior.

В 2012-м звезда закрутила роман с актером Эштоном Катчером, за которого в 2015-м вышла замуж. Пара воспитывает сына и дочь.

6 августа 2017-го звездная семья голливудских актеров - Мила Кунис и Эштон Кутчер посетали Черновцы. Прилетели несколько часов из Будапешта, где принимали участие в съемках фильма. Экскурсию для них провел кинорежиссер Сергей Скобун.

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14
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