Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела

Американская модель и звезда Playboy Памела Андерсон позировала обнаженной.

На снимке, опубликованном в Instagram, 53-летняя Памела стоит обнаженной у окна. Одной рукой она оперлась на него, а второй держит кофту, которой прикрывает интимные места. Волосы блондинка распустила и слегка наклонила голову назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Позировала обнаженная: звезда "Спасателей Малибу" едва прикрыла пышную грудь

Модель приняла такую ​​позу, что было видно все изгибы ее тела.

"Правит Венера, которая питается от любви", - подписала снимок модель.

Фото: instagram.com/pamelaanderson

Раньше Памела Андерсон позировала в пикантных позах в полупрозрачных мини-шортиках и кружевном топе. Образ дополнила черными туфлями-лодочками на высоком каблуке.