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воскресенье, 15 ноября 2020 17:31

Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
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Американская модель и звезда Playboy Памела Андерсон позировала обнаженной.

На снимке, опубликованном в Instagram, 53-летняя Памела стоит обнаженной у окна. Одной рукой она оперлась на него, а второй держит кофту, которой прикрывает интимные места. Волосы блондинка распустила и слегка наклонила голову назад.

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Модель приняла такую ​​позу, что было видно все изгибы ее тела.

"Правит Венера, которая питается от любви", - подписала снимок модель.

Американская модель и звезда Playboy Памела Андерсон порадовала поклонников обольстительными фото
Фото: instagram.com/pamelaanderson
Американская модель и звезда Playboy Памела Андерсон порадовала поклонников обольстительными фото
Американская модель и звезда Playboy Памела Андерсон порадовала поклонников обольстительными фото
Американская модель и звезда Playboy Памела Андерсон порадовала поклонников обольстительными фото
Американская модель и звезда Playboy Памела Андерсон порадовала поклонников обольстительными фото

Раньше Памела Андерсон позировала в пикантных позах в полупрозрачных мини-шортиках и кружевном топе. Образ дополнила черными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

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