Голая Слава Каминская взбудоражила фанов горячим фото

Украинская певица Слава Каминская поделилась горячим фото из отпуска в Турции.
Снимок опубликовала в Instagram. На нем знаменитость позирует на балконе в одних черных трусиках и темных солнцезащитных очках. Пышную грудь женщина прикрывает руками
Поклонникам понравился такой кадр. За час фото набрало более 12,3 тыс. просмотров.
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"Мама Миа, как красиво", "Хорошая", "Взбудоражило весь отель", "Шикарная", - пишут фанаты в комментариях.
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Артистка Слава Каминская представила видеоработу на песню Slava Bogu. Режиссером клипа выступил Сергей Ткаченко. Экс-участница группы "НеАнгелы" превратилась из лирической героини на самоироничную певицу. В клипе представлены восемь историй, которые раскрывают альтер-эго Каминской.
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