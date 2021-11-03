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среда, 03 ноября 2021 09:44

Голая Леди Гага выпятила пышные ягодицы сразу для двух Vogue
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Американская артистка 35-летняя Леди Гага ошеломила фанатов кадрами со смелого фото-сета. Звезда снялась сразу для двух Vogue – британского и итальянского.

На снимках, опубликованных в Instagram, певица предстает в разных образах перед американским фэшн-фотографом Стивеном Мейзелом. На одной из фотографий звезда позировала совершенно обнаженной.

Леди Гага украсила обложки ноябрьских номеров двух изданий. Стилисты British Vogue подготовили ей наряды от итальянского бренда Schiaparelli. Vogue Italia выбрали для фотосета кутюрные образы от Valentino.

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Американская артистка Леди Гага снялась сразу для двух изданий - британского и итальянского Vogue
Фото: instagram.com/ladygaga
Стилисты British Vogue подготовили ей наряды от итальянского бренда Schiaparelli
Американская артистка Леди Гага снялась сразу для двух изданий - британского и итальянского Vogue
Стилисты British Vogue подготовили ей наряды от итальянского бренда Schiaparelli
А Vogue Italia выбрали для фотосета кутюрные образы от Valentino

Британскую исполнительницу 33-летнюю Адель в соблазнительных образах сняли сразу для двух изданий - британского и американского Vogue. Это впервые в истории глянца.

Звезда не только снялась в ярких мини-платьях с пикантным декольте, но и дала интервью изданию. В частности, рассказала и о том, как пережила развод с Саймоном Конеки. Она призналась, что перед тем, как объявить о разрыве, пара некоторое время не жила вместе.

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