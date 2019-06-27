Голая грудь и танцы без белья: Карди Би выпустила клип "18+"

Карди Би выпустила откровенный клип. Фото: скриншот с YouTube

Американская рэп-исполнительница Карди Би выпустила откровенный клип на песню Press.

Новое видео реперка опубликовала на официальном YouTube-канале.

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По сюжету ролика Cardi B попадает в тюрьму за массовое убийство. Видео наполнен танцами полностью обнаженных девушек. Клип получил категорию "18+".

За 20 часов после публикации видео набрало почти 9 млн просмотров и 610 тыс. лайков.

Комментаторы остались довольны треком и клипом.

Американская певица Карди Би попала в конфуз. Во время зажигательных танцев костюм артистки порвался.