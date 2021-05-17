GO_A вышел на бирюзовую дорожку Евровидение 2021 в одежде украинского бренда

Автор: babel.ua Участники группы GO_A прошли по бирюзовой дорожке Евровидения 2021 в футуристических костюмах белого цвета с прозрачными вставками украинского бренда Gora Gala

В воскресенье, 16 мая, в Роттердаме состоялась церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение 2021. Группа GO_A прошлась по бирюзовой дорожке церемонии.

Участники группы GO_A прошли бирюзовой дорожке Евровидения 2021 в футуристических костюмах белого цвета с прозрачными вставками. Как стало известно, это одежда украинского бренда Gora Gala и дизайнера Галы Васениной.

Костюмы являются частью коллекции белых дождевиков Fashion VS Fakes, созданной для проекта Фонда семьи Богдана Гаврилишина вместе с куратором Марьяной Елейко. Коллекция является частью инновационного образовательного проекта, цель которого развить критическое мышление и научиться отличать правду от фейков, говорится в описании ее коллекции. Проект был представлен в феврале 2021 года.

Дождевики сделаны из инновационного материала Tyvek, который на первый взгляд выглядит как бумага. Он создан из множества полиэтиленовых нитей, переплетение которых создает тонкий слой с многочисленными микроскопическими отверстиями методом "спанбонд". Это легкий, очень прочный, дышащий и одновременно влагостойкий материал. Кроме того, Tyvek после использования подлежит переработке. О свойствах рассказала дизайнер костюмов Гала Васенина у себя в Instagram.

Напомним, на сцену Евровидения 2021 группа GO_A выйдет в костюмах известного украинского художника по костюмам Дмитрия Куряты, в котором центральным элементов станет зеленая шуба из искусственных волос. Постановщиками шоу украинской группы стали Константин Томильченко и Александр Братковский, которые работали над победным шоу Джамалы для Евровидения 2016.

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Первый и второй полуфиналы Евровидения 2021 состоятся 18 и 20 мая, финал пройдет в субботу, 22 мая. Украина выступит в первом полуфинале под номером 15.

По прогнозам букмекеров, группа Go_A может занять четвертое место. Представлять Украину будет песней Shum. Правда, на официальном сайте Евровидения были размещены на восьмом и девятом месте. В "Суспільному" же отмечают, что группа - в пятерке лучших на Евровидении-2021.