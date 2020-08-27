Гимн студенческой жизни: паренёк Простой представляет новую песню

Музыкальный проект Паренёк Простой представляет песню-воспоминание. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Музыкальный проект Паренёк Простой представляет песню-воспоминание о студенческой жизни. Композиция "Студент" стала первым украиноязычным синглом с будущего альбома, выход которого ожидается осенью 2020 года.

Жизнь студента - это смешанная реальность, где конспекты и пары пересекаются с посиделками. Сегодня здесь, а завтра там - это не про студентов. Сегодня и здесь и там, и снова здесь - вот, что делает этот период одним из самых ярких. Паренёк Простой призывает студентов отрываться на всю, творить чудеса в этой жизни, наслаждаться и вдыхать кайф от жизни по полной.

"Это время, когда у тебя еще остается детская беззаботность и появляется взрослая самостоятельность. Когда юношеский максимализм может преодолеть любые преграды, а сердца разбиваются часто и громко. Все эти годы превращаются в одну целую яркую историю ", - рассказывает паренёк Простой.

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Недавно паренёк Простой презентовал песню "Тебя". Жизненную песню о наших отношениях с любимыми, которые в какой-то момент могут погаснуть через малейшую ошибку.

В четверг, 27 августа, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка выступил на съезде политической партии "За будущее". Музыкант заявил, что верит в то, что когда представители этой партии придут к власти, они пригласят его на корпоратив для празднования победы, а вместе работать над развитием украинской культуры.