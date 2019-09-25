Герцоги Сассекские показали лицо 4-месячного сына в сети

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри продолжают 10-дневный тур по Африке.
Члены королевской семьи посетили дом архиепископа Кейптауна Десмонда Туту и миссис Туту.
На встречу пара взяла с собой 4-месячного сына Арчи.
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До этого малыш находился с няней. По словам Меган, Арчи хорошо перенес перелет, но ему понадобилось некоторое время для акклиматизации.
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Недавно Меган Маркл уехала из Лондона вместе со своим мужем принцем Гарри.
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