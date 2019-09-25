Герцоги Сассекские показали лицо 4-месячного сына в сети

Фото: @sussexroyal

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри продолжают 10-дневный тур по Африке.

Члены королевской семьи посетили дом архиепископа Кейптауна Десмонда Туту и миссис Туту.

На встречу пара взяла с собой 4-месячного сына Арчи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "У нее дурной глаз": за Меган Маркл ее подруга проиграла теннисный турнир

До этого малыш находился с няней. По словам Меган, Арчи хорошо перенес перелет, но ему понадобилось некоторое время для акклиматизации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Royal Addicted (@royal.addicted) 25 Сен 2019 в 1:50 PDT

Недавно Меган Маркл уехала из Лондона вместе со своим мужем принцем Гарри.