Гэндальф получил прививку от Covid-19

81-летний британский актер сэр Иен Маккеллен вакцинировался от Covid-19.

Он получил прививку в университетской больнице королевы Марии в Лондоне, пишет ВВС.

Автор: twitter.com/NHSEnglandLDN

"Все, кто прожил столько же, сколько и я, живы, потому что им были сделаны предыдущие прививки", - заявил звездный актер "Властелина колец".

Сэр Маккеллен назвал день, в который получил "безболезненную прививку" от терапевта доктора Фила Беннет-Ричардса, особенным.

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Большинству жителей Великой Британии придется дождаться января-марта 2021 года, прежде чем в наличии появится достаточное количество доз. Власти рассчитывают обезопасить более 25 млн граждан - 40% населения, на 1-м этапе.