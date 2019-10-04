"Где-то грустно завил одинокий веник" - как в Сумах срывали концерт Винника

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Украинский певец Олег Винник, который оскандалился участием в флешмобе с русскими, а не сразу смог провести концерт в Сумах.

Так, неизвестные заявили, что заминировали здание, в котором должен был состояться мероприятие. Об этом написал пользователь Евгений Охрименко в Facebook.

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Концерт начался с задержкой.

"Доблєсна поліція врятувала вовчиць", "Надоел он походу людям, что-то он зачастил в Сумы. Больше никуда не приглашают что ли", "Валчіци гібнут за віник", "Хай п**дує в сонячний магадан до Лорак співати дуетом", "Жодна молода вовчиця не загинула, ні адна. А це головне", "Десь сумно завив одинокий віник", "Манєж заміновано" - комментируют пользователи.

Певец Олег Винник присоединился к русским в флэшмобе за "мир без войны и насилия". Он называется # ВСЕММИР, запустил его группа "МИР519".