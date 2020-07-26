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воскресенье, 26 июля 2020 14:44

Гарри был инициатором выхода из королевской семьи - СМИ

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Гарри был инициатором выхода из королевской семьи - СМИ
В сети появились первые отрывки из скандальной автобиографической книги Гарри и Меган Маркл. Фото: Reuters

В сети появились первые отрывки из скандальной автобиографической книги Гарри и Меган Маркл - Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family.

С фрагмента, который опубликовало издание The Sunday Times, оказалось, что инициатором выхода из королевской семьи был Гарри, а не его жена. "По сути, Гарри хотел уйти. В глубине души он всегда боролся в этом мире. Меган открыла ему дверь в этом", - отметил инсайдер в разговоре с биографам.

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В публикации также говорится, что решение бывшего герцога Сассекского изрядно расстроило Маркл. В другом отрывке из биографии становится известно, что слухи о непростых отношениях между братьями Гарри и Уильямом были правдой. Так, конфликты начались еще до начала свадьбы герцогов Сассекском. Отмечается, что Кейт и Уильям не так тепло встретили Меган, как этого хотелось ее любимому.

Меган Маркл и принц Гарри решили судиться с папарацци после многочисленных попыток фотографов сделать снимок наследника герцога и герцогини Сасекский. Истцы заявляют, что папарацци использовали для этого дроны.

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