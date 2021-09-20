Фронтвумен Kazka призналась, насколько похудела благодаря танцам

Исполнительница и солистка группы Kazka 29-летняя Александра Зарицкая поделилась, что похудела благодаря подготовке к танцевальному шоу. Звезда активно тренируется к прямым эфирам "Танців з зірками". 19 сентября она оттанцевала уже третий выпуск.
Певица рассказала о том, что тренировки сказались на ее весе, в прямом эфире шоу.
"Я стала легче на четыре килограмма за эту неделю", - отметила она.
Зарицкая с партнером Юрием Мешковым исполнила фокстрот в третьем эфире. Судьи оценили их выступление в 31 балл.
"Саша, ты молодец. Ты живое доказательство всем девушкам, что с такими формами можно быть легкой в танце. Ты просто летала на паркете. Это было круто", - сказала певица Оля Полякова, которая была гостевой судьей.
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Солистка группы Kazka Александра Зарицкая впервые рассказала о новых отношениях с мужчиной. Любовь Зарицкой не из украинского шоу-бизнеса. Больше никаких подробностей певица не раскрыла.
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