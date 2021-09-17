Солистка группы Kazka впервые рассказала о новом бойфренде

Александра Зарицкая рассказала, что встречается с парнем. Фото: @ kazka.band

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая впервые рассказала о новых отношениях с мужчиной.

Имя бойфренда певица держит в тайне, говорится в передаче "Звездный путь".

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Новая любовь Зарицкой не из круга украинского шоу-бизнеса. Больше никаких подробностей певица не раскрыла.

"Я сейчас встречаюсь с парнем. Он не из шоу-бизнеса. У меня такой мечтательное и влюбленное настроение. Кто знает, что будет", - прокомментировала звезда.

Ранее Зарицкая рассказывала, что из-за комплексов касательно лишнего веса никогда не была в серьезных отношениях.

Украинская группа KAZKA решила создать собственный анимационный сериал "KAZKA. Тайны Чарголоса". По сюжету, маленькая девочка по имени Казка жила в волшебном лесу. Она решила изменить жизнь и переехать в мегаполис. Казка хочет воплотить мечты в реальность и развивать талант пения.