Фреймут рассказала, как болела Covid-19 и показала тест

Известная украинская телеведущая и участница проекта "Танцы со звездами" Ольга Фреймут сообщила, что выздоровела от коронавируса.

"Друзья, я поборола Covid ... даже не верится. Благодарна всем за поддержку. Родным - за любовь и заботу", - написала она в Instagram.

Телеведущая также опубликовала фото негативного ПЦР-теста на наличие Covid-19.

Фреймут также назвала симптомы, которыми у нее сопровождался коронавирус. По ее словам, все началось с сильной головной боли, впоследствии "начало выкручивать и печь ребра", повысилась температура.

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"Я сразу же записалась на тест. На следующий день получила положительный результат. Тогда же полностью исчезли запахи. Есть не могла несколько дней - пила много воды и витамин С. Эта болезнь полностью истощает душу, погружает в апатию. У меня были мутные и темные мысли. Самое страшное в коронавирусе - его коварный индивидуальный подход. К кому-то он мягкий, кому-то - роковой", - рассказала она.

О положительном тесте на коронавирус Фреймут сообщила 23 августа.