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суббота, 26 октября 2019 01:35

Фотограф Эллен фон Унверт: "Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии"
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Работы немецкого фотографа Эллен фон Унверт посвящены эротической женственности: "В моих снимках есть загадка, и это отличает их от порнографии. Они показывают вам какой-то сюжет, но при этом вы не можете точно понять, что происходит. Они неоднозначны, и они провоцируют ваши собственные фантазии".

За годы работы в объективе Эллен побывали самые именитые женщины-современницы — Клаудия Шиффер, Моника Беллуччи, Бейонсе, Натали Портман, Шарлиз Терон, ее работы печатались во всех лучших fashion-изданиях.

"Сексуальность - это не про голое тело, это про чувства. Мои модели могут быть полностью одеты, но вести себя перед камерой так, что дух захватывает. Думаю, дело в том, что с женщиной-фотографом девушки чувствуют себя комфортнее и быстрее раскрываются. Мои съемки проходят как безумный девичник — легкомысленный, откровенный, без купюр. И пусть на подиуме тренд на андрогинность, я уверена, внутри каждая из нас хочет оставаться чувственной, соблазнительной, роскошной."

Свой путь в индустрии моды Эллен фон Унверт начинала в качестве манекенщицы. Но профессия модели не приносила ей большой радости. "Меня ужасно раздражало, когда фотограф не разрешал двигаться, - признается фон Унверт. - Мне всегда хотелось делать какие-то глупости в кадре, и я поощряю, когда мои модели стремятся фантазировать и делать какие-то неожиданные вещи". Однажды, после десяти лет работы моделью, она взяла в руки фотоаппарат, подаренный бойфрендом. С тех пор немка заслужила звание живой легенды fashion-фотографии.

"Модельная карьера стала для меня лучшей фотошколой, - рассказывает Эллен. - За десять лет работы моделью я четко поняла, как не надо снимать. Поэтому на съемочной площадке я никогда не заставляю девушек делать то, что им не нравится. Напряжение — да, может быть, но за ним должны стоять живые эмоции, а не скованность. И я никогда не скажу: "Будь соблазнительной". Такие вещи не нужно проговаривать, вместо этого следует создать атмосферу, в которой они проявятся. Еще мне нравится, когда люди двигаются, поэтому часто снимаю на дискотеках, в казино, на арене цирка. И у меня в съемке всегда есть сюжет, а не просто набор картинок".

Эллен фон Унверт: "Мои снимки неоднозначны, и они провоцируют ваши собственные фантазии»
Эллен фон Унверт: "Мои снимки неоднозначны, и они провоцируют ваши собственные фантазии»
Эллен фон Унверт: "Мои снимки неоднозначны, и они провоцируют ваши собственные фантазии»
Эллен фон Унверт: "Мои снимки неоднозначны, и они провоцируют ваши собственные фантазии»
Эллен фон Унверт: "Мои снимки неоднозначны, и они провоцируют ваши собственные фантазии»

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