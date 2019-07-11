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четверг, 11 июля 2019 07:54

Forbes составил рейтинг ТОП-100 самых дорогих знаменитостей

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Forbes составил рейтинг ТОП-100 самых дорогих знаменитостей
Больше всего денег певица получает от гастролей. Фото: www.soyuz.ru

По версии журнала Forbes, первое место среди топ-100 самых дорогих звезд занимает Тейлор Свифт.

По 2019 доход певицы увеличился на 131% и составил 185 миллионов долларов - сообщает "Громадське".

Для Свифт это стало самым большим доходом за всю карьеру. Больше всего денег певица получает от гастролей.

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В 2016 году артистка впервые возглавила рейтинг Forbes.

На втором месте оказалась модель Кайли Дженнер с годовым доходом в 170 миллионов долларов. Третью строчку занял рэпер Канье Уэст со 150 миллионами долларов.

Также в первую десятку попали: футболист Лионель Месси - 127 миллионов, певец Эд Ширан - 110, футболист Криштиану Роналду - 109, футболист Неймар - 105, группа The Eagles - 100, писатель Фил Макгроу - 95, боксер Сауль Альварес - 94.

Forbes оценивал доходы знаменитостей с июня 2018 по июнь 2019 года. Они считались без учета налогов и гонораров участникам их команд.

Мэттью Макконахи стал наименее прибыльным актером 2018 года. Исполнитель роли Человека в черном в фильме "Темная башня" возвращал создателями фильма $1,1 с каждого заплаченного доллара.

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