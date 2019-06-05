Forbes назвал самую богатую певицу в мире

Большую часть состояния певице принесла не музыка, а ее деятельность в сфере красоты и моды. Фото: mtdata.ru

Самой богатой женщиной в мире музыки стала 31-летняя R & B и поп-певица Рианна.

По версии авторитетного журнала Forbes, она обладает $600 млн.

Рианна богаче Мадонны, у которой $570 млн, Селин Дион имеет $450 млн и Бейонсе - $400 млн.

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Большую часть состояния певице принесла не музыка, а деятельность в сфере красоты и моды. В частности, сотрудничество с французским производителем предметов роскоши LVMH, который владеет торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain.

Вместе с LVMH Рианна является совладельцем косметического бренда Fenty Beauty, созданного в 2017-м. По данным журнала, в прошлом году бренд получил доход $570 млн.

Недавно LVMH и Рианна объявила о создании нового модного дома под названием Fenty, который будет производить одежду, обувь, аксессуары и украшения премиум-класса.

Также не менее успешной и прибыльной является ее линия нижнего белья Savage X Fenty, которой Рианна обладает вместе с американской фирмой TechStyle Fashion Group.

Певица Мадонна представила трек Crave, который записан совместно с американским рэпером Swae Lee.Песня войдет в будущий альбом артистки под названием Madame X. Его выход запланирован на 14 июня.