Фитнес-модель захватила изгибами в потрясающем бикини

Фото: Instagram.com

Американская фитнес-модель Хоуп Билл, который 13 февраля отпраздновала свое 32-летие, поражает поклонников откровенными фотографиями.

Последняя фотосессия, которую звезда опубликовала в Instagram, сделанная на лоне природы. Хоуп позирует в потрясающем черном бикини, что не скрывает ее пышную грудь и подчеркивает стройные бедра. Образ дополнила шляпой, очками от солнца и массивным наручными часами.

"Проблеск надежды", - подписала она фото на французском.

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Австралийская plus size модель 27-летняя Стефания Феррарио регулярно поражает фанов эротическими фото. На фотографии, опубликованной в Instagram, звезда позировала полностью обнажена.