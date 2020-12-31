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четверг, 31 декабря 2020 16:54

Финалистка "Холостяка" выпятила на камеру упругие ягодицы
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Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская взбудоражила воображение своих подписчиков откровенными снимками, сделанными в ванной комнате одной из столичных гостиниц.

Дана соблазнительно позировала возле умывальника в сексуальном черном белье. На одном из кадров Оханская продемонстрировала свои упругие ягодицы, обольстительно изогнувшись на камеру.

Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская поделилась откровенными снимками
Фото: instagram.com/dana_okhanska
Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская поделилась откровенными снимками
Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская поделилась откровенными снимками

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"Потому что я научилась в 2020-м делать то, что хочу: делиться своим откровенной творчеством, оголяться настолько, насколько мне комфортно (я про все свои фото а-ля в душе) и при этом не обращать внимание ни на чье мнение, кроме своих внутренних ощущений. 2020-й! Ты поборол многие мои страхи, но и открыл новые", - написала Оханская под снимками.

Еще она призвала фолловеров загадать желание под бой курантов и оно обязательно сбудется.

Недавно Дана Оханская поделилась фотографиями, на которых позировала в леопардовом купальнике, который удачно подчеркивает стройную фигуру и пышные прелести женщины. Образ дополнила черными босоножками на высоких каблуках, белым полотенцем на голове и черными очками. Также накрасила губы коричневой помадой.

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