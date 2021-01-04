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понедельник, 04 января 2021 21:39

Финалист "Холостячки" рассекретил нюансы отношений с Мишиной на проекте
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Бизнесмен и финалист шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко поделился впечатлениями от проекта и рассказал о жизни после финала. Он отметил, что было бы лучше, если бы главная героиня проекта Ксения Мишина ранее сказала о том, что мужчина ей не нравится.

"Если бы мне Ксения еще в Карпатах сказала, что не хочет продолжать наше общение, я бы с пониманием это воспринял. Это означало бы только то, что мы друг другу не подходим. Получить отказ, дойдя до финала, было гораздо сложнее", - рассказал Тригубенко во время интервью изданию "Факты".

Бизнесмен рассказал о жизни после финала
Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko
Бизнесмен рассказал о жизни после финала
Бизнесмен рассказал о жизни после финала
Бизнесмен рассказал о жизни после финала
Бизнесмен рассказал о жизни после финала

Бизнесмен заявил, что не жалеет об участии в шоу.

"Получил опыт. Это кайфово, когда на каждом этапе отсеиваются люди, которые тебе не подходят. Ведь в жизни бывает, годами смотришь, общаешься, а у вас нет ничего общего. И лучше было бы разойтись гораздо раньше", - добавил он.

Тригубенко также рассекретил, имеет ли он романтические отношения.

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"Бизнес и развитие в приоритете. Строить отношения ближайший год не планирую, но кто знает, что может случиться", - сказал финалист шоу.

18 декабря состоялся финал шоу "Холостячка", где украинская актриса Ксения Мишина выбрала сценариста студии "Квартал 95" Александра Эллерта. Второй финалист шоу - бизнесмен Алексей Тригубенко прокомментировал завершение шоу.

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